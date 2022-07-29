РФ допустила серьезную стратегическую ошибку в войне с Украиной: Арестович сказал, в чем она заключается

Потеря украинского Херсона для России станет критическим ударом. В данный момент уже снимаются все силы с других направлений, которые будут перебрасываться сначала на юг. Более того, из-за ключевой ошибки РФ у ВСУ, дейсвтительно, появился шанс отвоевать Херсонщину.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA»,сославшийся на мнение представителя ОП Алексея Арестовича, передает «УРА-Информ».

В самом начале человек Зеленского отметил, что Россия сделала, как и в предыдущий раз, огромную стратегическую ошибку в войне с Украиной, когда начала перебрасывать армейские подразделения на территорию западного берега Днепра и, всячески стараясь, удержать контроль над оккупированной территорией.

Так, украинский чиновник, Алексей Арестович сказ, что потеря контроля над Херсоном станет мощнейшим ударом для армии РФ. Поэтому Кремль принял решение перебрасывать армейские подразделения на территорию западного берега Днепра.

Но, большая проблема оккупантов в том, что мосты через Днепр или же сломаны, или же находятся на данный момент под огненным обстрелом со стороны ВСУ. Потому уже сейчас и начались разговоры о том, что Украина, как минимум, сможет отвоевать Херсонскую область.

Напомним, МИД России решило опять пригрозить Украине: стало известно, насчет чего предупредил Кремль.