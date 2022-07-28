Инсайдер ОП сказал, что военные РФ готовят серию особых ударов по Украине: источник предупредил, в чем опасность

Генеральный штаб Украинского государства получил информацию от разведчиков о том, что Российская Федерация в данный момент может готовиться к целой серии ракетных ударов. По задумке бить будут, к счастью, не по мирным домам, однако по важным объектам инфраструктуры для ВСУ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Кремль уже в данный момент может подготавливать серию ракетных ударов по мостам. Не исключается, что ВС РФ намерены взрывать именно железнодорожные мосты, которые очень важны для транспортировки военной техники и припасов на передовые позиции ВСУ.

Более того, источник подчеркнул, что вышеупомянутая информация «гуляет» в кулуарах еще с 20 июля. К счастью, у Вооруженных сил Украины за долгое время войны появились относительно надежные системы ПВО, которые могут вовремя сбивать возможную угрозу с неба.

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