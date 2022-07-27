Происшествия

У россиян тяжелые потери на Херсонщине: СМИ рассказали об удачной спецоперации ВСУ

В направлении Херсона силы обороны Украины атаковали две штурмовые группы Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил военный обозреватель Константин Машовец в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

Оккупационная армия РФ столкнулась с трудностями на Херсонском направлении в районе Давыдов Брод. В ловушку попали две штурмовые группы Вооруженных Сил РФ.

По словам специалиста, инцидент произошел в поселке Андреевка. С Силами обороны Украины встретились две десантно-штурмовые группы из состава 237-го полка и 76-й гв ВС РФ. Завязался бой, в котором нападавшие понесли большие потери.

По словам Масховца, командование ВС РФ считает причиной инцидента «недостоверность поступающих с мест сообщений о фактическом расположении фронта и положении украинских войск». То есть на Андреевку направили две группы, полностью уверенные в том, что село уже занято.

Вооруженные силы Украины точно были. Ситуацию в Facebook прокомментировал военный обозреватель Александр Коваленко. Он сделал вывод, что российское руководство не располагало достоверной информацией о событиях на линии фронта.

 «Отважные десантники из Пскова уже проникли на территорию, подконтрольную ВСУ, как дома. А все потому, что думали, что находятся не на фронте или освобожденном от «Украины», а на заднем плане», — написал эксперт.

По его словам, линия фронта в Херсонской области перемещается настолько интенсивно, что оккупационное руководство не успевает следить за событиями.

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