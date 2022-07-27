Происшествия

РФ создала концлагеря для отказников: правозащитник опубликовал скандальные фото

Российский правозащитник Алексей Табалов рассказал о тревожных новостях с передовой армии РФ. По его словам, Кремль всерьез создал на территории Луганской области лагеря для тех военных, которые отказались воевать против армии Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Один из лагерей расположен в оккупированном городе города Брянка, что находится в Луганской области. Кроме того, подобный лагерь есть и на территории Херсонской области», – сказано в сообщении.

Затем речь зашла о фотографиях оттуда. Подобные снимки были сделаны благодаря правозащитникам из Российской Федерации.

Выяснилось, что людей содержат в крайне тяжелых условиях. Более того, даже неизвестно, как к ним относятся, и какая судьба их ждет по возвращению на родину.

Тем не менее, в Украине считают, что эти люди сделали правильный выбор, и их совесть будет чиста.

Напомним, эксперты показали, какой может стать карта РФ после поражения Путина: фото выставили в соцсети.

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