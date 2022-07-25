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РФ начала угрожать жителям Мелитополя депортацией: мэр сказал, на что идет Кремль ради своих целей

Россияне угрожают депортацией жителям временно оккупированного Мелитополя, которые отказываются брать участие в псевдореферендуме к присоединению России.

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Об этом заявил временно исполняющий должность мэра Мелитополя Иван Федеров, передает «УРА-Информ» со ссылкой на страницу градоначальника в Телеграме.

“Мы четко понимаем, что после последних недель, когда они делают последние обходы многоэтажных секторов, приватных домов для того чтобы выявить жителей, которые не придут на так называемый референдум, те будут насильно вывезены в область Запорожья”,— заявил Федоров.

Местный глава так же добавил, что указ гаулейтера Запорожской области Балыцкого пока не утвержден, но уже идет подготовка полным ходом.

На этом фоне, к сожалению, еще появляются сообщения о том, что оккупанты запугивают и силовыми методами принуждают людей и получать документы, и подписываться под странного рода петициями. Проблема заключается в том, что зафиксировать данную информацию на сегодняшний день невозможно, поскольку город находится в оккупации.

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