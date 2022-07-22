Происшествия

У Байдена выявили коронавирусную инфекцию: Береза поделился тревожными новостями

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза утверждает, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден стал переносчиком смертельной инфекции – коронавируса. По этой причине глава Белого дома решил несколько видоизменить свой вид работы.

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Данная информация была представлена Березой в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

«У лидера Америки Джо Байдена выявили корнавирусную инфекцию. Был получен положительный тест на болезнь, как заявляют в Белом доме. Говорится о том, что у президента США проявились умеренные симптомы, а потому он работает в удаленном формате», – сообщил Береза.

Затем он добавил, что в Европе до сих пор фиксируется коронавирусная инфекция нового штамма. Даже в Израиле немало людей стало жертвами ковида.

«Даже в США президент с этим столкнулся. У нас – тихий лес. На фоне войны никто, видимо, не обращает на коронавирус внимание. У нас даже нет точных данных касательно количества заболевших», – заключил Береза на негативной ноте.

Напомним, в США раскрыли, сколько HIMARS передадут Украине: генерал Милли назвал количество.

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