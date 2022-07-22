Стало известно, когда РФ может попытаться захватить Одессу: чиновник рассказал о своих опасениях

Представители Вооруженных сил Украины получили информацию от западных партнеров касательно того, что Российская Федерация все еще заинтересована в захвате Одессы. Более того, не исключается, что Москва через какое-то время попытается восстановить полное наступление на город.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Западные официальные лица допускают, что Москва в 2023 году может попытаться захватить Одессу. Foreign Policy сослались на высокопоставленного чиновника с Запада, который был ознакомлен с данными разведки. Он утверждает, что орки могут начать новое большое наступление на Украину в начале следующего года. Это касается и того, что они попробуют захватить Одессу», – заключил источник.

К сожалению, никаких точных дат не было названо. Однако люди надеются на то, что война и вовсе будет окончена не в 2023, а в 2022 году.

Напомним, в РФ пригрозили Украине новыми захватами территорий: Захарова сделала скандальное заявление.