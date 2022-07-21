Оккупанты РФ хотят сделать целью Запорожскую АЭС: СМИ раскрыли возмутительную тактику Кремля

Как известно, военные Российской Федерации заняли некоторую часть Запорожской области и, к сожалению, город Энергодар, где расположена атомная электростанция. Однако на этом оккупанты не остановились.

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Данная информация была представлена в официальной телеграм-службе новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Оккупанты побаиваются обстрелов со стороны ВСУ. Они намерены прятать танки возле энергоблоков Запорожской АЭС. Орки требуют, чтобы административные лица предоставили им доступ к машинным залам станции. Они хотят размещать там свои танки, грузовики, БК, чтобы спрятать их от ударов ВСУ», – сказано в сообщении источника, сославшегося на сводку «Энергоатома».

Если же ВС РФ сумеют спрятать на АЭС свою технику, то ВСУ попросту не смогут нанести удар близ энергоблоков. В противном случае, в Украине может наступить второй «Чернобыль», в чем ни одна сторона, безусловно, не заинтересована.

Напомним, Путин находится в состоянии паники: Христо Грозев сообщил, что творится с главой Кремля.