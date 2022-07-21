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Лавров повторил слова Риббентропа о начале войны с СССР: источник сообщил, как оконфузился глава МИДа РФ

После пятимесячной войны, унесшей жизни десятков тысяч человек, в том числе не менее нескольких сотен детей, Лавров сказал, что он «испытал облегчение» с началом «спецоперации».

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Министр иностранных дел России Лавров сказал, что он «с облегчением» узнал о начале военного наступления России на территорию Украины. В интервью кремлевскому пропагандисту Маргарите Симоньян российский чиновник признался, что устроил скандал в социальных сетях.

После пятимесячной войны, унесшей жизни десятков тысяч человек по обе стороны фронта, в том числе не менее нескольких сотен детей, и почти полного уничтожения Мариуполя, Северодонецка и десятков населенных пунктов, Лавров сказал, что сначала «чувствовал помощи» в конце войны.

Кроме того, по его словам, пользователи нашли сходство с высказываниями лидеров нацистской Германии.

Телеграм-канал «Украина 365» отмечает, что глава МИД нацистской Германии Риббентроп заявил, что считает спецоперацию неизбежной, и почувствовал «даже облегчение», когда она началась. Повешен 16 октября 1946 года.

«Дай бог, чтобы Лавров испытал такое же чувство на виселице. Риббентроп провел 18 минут», — прокомментировал он заявление российского министра в сети.

В Интернете вспомнили и о судьбе иракского лидера Саддама Хусейна, также закончившего жизнь на виселице. Его правление закончилось, когда иракская армия вторглась в Кувейт в августе 1990 года.

Напомним, в США раскрыли, сколько HIMARS передадут Украине: генерал Милли назвал количество.

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