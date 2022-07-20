У ВСУ новое достижение на южном фронте: СМИ рассказали, что удалось сбить армии Украины

Стало известно о том, что Вооруженные силы Украины сумели одержать небольшую победу на территории Херсонской области. Выяснилось, что в районе Новой Каховки зенитное ракетное подразделение уничтожило самолет штурмовой авиации Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Первый Криворожский», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что ВСУ взорвали многофункциональный истребитель типа «СУ-35». Тем не менее, российский пилот сумел вовремя катапультироваться. Информация о перехвате не уточняется, как и то, была ли попытка захвата врага.

Известно только то, что, как сообщили ВСУ, самолет хотел провести атаку в направлении наших летательных суден, которые используются для штурмовых маневров. Однако, к счастью, как было упомянуто выше, наши военные среагировали вовремя, и очередная «птица» оккупантов оказалась на украинской земле.

Кроме того, пока что нет особых достижений на южном фронте, хотя временем ранее Зеленский уже анонсировал наступательную операцию. Возможно, через время ВСУ сумеют порадовать общественность более позитивными новостями.

Напомним, разведка сообщила о том, сколько раз в Кремле говорили о ядерном ударе по Украине: доклад «МИ-6».