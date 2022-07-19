В Чечне может начаться новая война: стало известно, что подготовили «ичкерийцы»

Речник батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиева рассказал о том, что целые вооруженные отряды готовятся бороться за свободную Ичкерию. Более того, у ичкерийцев уже есть соответствующая информация насчет кадыровцев и военных России.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Идет интенсивный сбор данных о местах дислокации армии Российской Федерации для атак. Мы полностью готовится к священной войне. Да, у нас есть проблемы, но рано или поздно мы дадим вам знать о себе», – сообщил речник.

Так же, по его словам, батальон уже знает немало о военных базах кадыровцев, людях на постах в Чечне. Более того, им даже известны чуть ли не интимные детали отдельных деятелей Чечни. Например, один из деятелей Чеченской Республики носит часы «ичкерийца». Речник предупредил, что мужчине Асику придется вернуть вещь.

Кроме того, были распределены места фронтов: они разделены на южный, центральный, а также северный. Бойцы уже готовятся к войне за свободную от Путина Ичкерию.

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