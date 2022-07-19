Происшествия

На Патрушева в РФ совершили покушение: росСМИ сообщили, в каком состоянии он находится

В сети опубликована информация о том, что на ближайшее окружение Путина совершено покушение. Речь идет о секретаре Совбеза Николое Патрушеве, которое, как заявляют закрытые источники, может быть далеко от хорошего.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал Generall SVR, передает «УРА-Информ».

СМИ уведомляют о том, что Патрушев фактически был отравлен. Однако при этом информация касательно состояния одного из представителей Кремля хранится за семью замками.

Тем не менее, в Интернет просочилась информация о том, что главе Совбеза стало хуже этим вечером. После проявления первых симптомов служба безопасности Патрушева вызвала скорую помощь, и после этого чиновник был срочно госпитализирован.

Так, на данный момент известно, что он остался лишь жив благодаря низкой концентрацией отравляющих веществ. Скорее всего, отравление произошло через кожу. Так, несколько ранее похожая схема была провернута с Алексеем Навальным.

Напомним, Путину пригрозили еврейским проклятьем: Корбан предостерег главу Кремля от следующего шага.

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