В Киевской области выявили больше 1000 тел: стало известно, что творили оккупанты РФ

Снова был выявлен факт нечеловеческого поведения со стороны войск Российской Федерации. Только в одной Киевской области экспертами было выявлено 1346 тел мирных жителей, которые были убиты военными РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Цифра совсем не конечная. Такое заявление сделал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. Он так же заявил, что большинство людей были убиты с помощью огнестрельного оружия», – сказано в сообщении.

К сожалению, до сих пор неизвестны причины такого зверского поведения со стороны вражеской армии. Хотя в Кремле все вышеупомянутое отрицают, как и тот факт, что ракеты ВС РФ летят в сторону мирных людей, в Украине же многие прекрасно понимают, какие «люди» пришли на их землю.

Немало общественных деятелей и даже представителей власти утверждают, что оккупанты попросту убивают и пытают людей из-за банальной причины удовольствия. Однако, к счастью, далеко не в каждом захваченном населенном пункте были выявлены подобные зверства.

Напомним, мы клянемся отомстить Путину – легион «Свобода России» дал новое обещание мировому сообществу.