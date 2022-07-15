Происшествия

В США призвали своих сограждан покинуть территорию Украины: была выяснена причина

Соединенные Штаты снова обеспокоены из-за ситуации в Украинском государстве. Посольство Америки обратилось к своим гражданам в нашей стране. Дипломатическое ведомство попросило граждан США в немедленном порядке покинуть территорию Украины.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Посольство США выпустило сообщение о том, что американские граждане в Украине должны немедленно покинуть территорию страны», – коротко сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что причина таких мер заключается в отсутствии безопасности. Кроме того, в посольстве объяснили, что ни в коем случае нельзя игнорировать сигнал воздушной тревоги. Иностранцев просят в таком случае прятаться в убежище, если те не смогли вовремя покинуть территорию Украины.

До сих пор неясно, с чем связано подобное заявление. Однако известно, что похожие слова звучали ранее, еще в начале февраля. Тогда же, в самом деле, Российская Федерация уже готовила нападение, и уже 24 числа изменила жизни миллионов людей.

Напомним, в ВСУ рассказали, когда Украина начнет сбивать самолеты РФ над Беларусью.

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