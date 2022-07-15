РФ снизила интенсивность обстрелов в одной из областей Украины: стало известно, где именно

Российская Федерация достаточно резко потеряла интерес к одной из областей Украинского государства. Речь идет о Днепропетровском регионе, который, как известно, соседничает сразу с двумя фронтами – южным и восточным.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

В самом начале замначальника Главного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов отметил, что армия сумела отбить немало атак врагов. Кроме того, ни одного метра земли наше государство не потеряло. Однако он признал, что, к сожалению, оккупанты РФ продолжают обстреливать мирные города, которые находятся вдали от фронта.

Затем Громов перешел к позитивным новостям. По его словам, войска Российской Федерации заметно снизили интенсивность обстрелов Днепропетровской области. В частности это касается Криворожского, а также Николаевского направлений.

Не исключается, что такой расклад вещей связан с тем, что недавно в Новой Каховке был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов.

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