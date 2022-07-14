Происшествия

Пришел “русский мир”: Мариуполь превращается в “город пожаров”

Пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов в Левобережном районе

Время чтения: 27 Секунд

Оккупированный рашистами Мариуполь начинает превращаться в город пожаров. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

Стало известно, что пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов в Левобережном районе. При этом, известно, что россияне не принимают попыток локализировать возгорание. Они продолжают сбрасывать туда мусор.

“Экологические последствия будут ужасающими, учитывая вредность дыма. Снова возник пожар на агро-заводе “Сателлит” при очередной попытке кражи семян подсолнечника”, – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток» очень тяжелым. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко побывал на передовой: экс-президент рассказал, что там творят российские оккупанты

Бывший президент Украины и ныне глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, как выяснилось, часто посещает прифронтовые населенные пункты. Он трогательно рассказал, что там происходит, и какие картины увидел.

В ОРДО считают, что ВСУ без проблем освободят окраины Донецка

Там предполагают, что это не случилось только из-за того, что не было такого указа.

В Луганске снова взрывы: работает ВСУ

Украинские военные нанесли очередные удары по складам противника.

В армии РФ начались серьезные проблемы: СМИ рассказали, кто уже отказывается воевать в Украине

На 138-й день войны, когда блицкриг и другие «молниеносные» операции русской армии провалились, российские войска начали отказываться принимать участие в боевых действиях в Украине.

ВСУ нанесли мощный удар по Новой Каховке: таких видео еще не было

Очередные успешные действия украинских военных.

Количество погибших от обстрела по Часов Яре перевалило за 30

Уже было найдено тела 33 жертв.