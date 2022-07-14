Пришел “русский мир”: Мариуполь превращается в “город пожаров”

Пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов в Левобережном районе

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Оккупированный рашистами Мариуполь начинает превращаться в город пожаров. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

Стало известно, что пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов в Левобережном районе. При этом, известно, что россияне не принимают попыток локализировать возгорание. Они продолжают сбрасывать туда мусор.

“Экологические последствия будут ужасающими, учитывая вредность дыма. Снова возник пожар на агро-заводе “Сателлит” при очередной попытке кражи семян подсолнечника”, – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток» очень тяжелым.