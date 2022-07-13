Порошенко побывал на передовой: экс-президент рассказал, что там творят российские оккупанты

Бывший президент Украины и ныне глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, как выяснилось, часто посещает прифронтовые населенные пункты. Он трогательно рассказал, что там происходит, и какие картины увидел.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Дорога на фронт каждый раз разная. Но есть кое-что общее в этих местах и в целом населенных пунктах. Они были покалечены железной лапой «русского мира». Каждый раз по дороге на Юг или Восток я представляю, как когда-то в этих домах смеялись взрослые или бегали дети…Как в этих уничтоженных церквях люди праздновали Пасху и молились за мир в стране. Ныне – это попросту цельная рана, протяженность которой составляют тысячи километров», – сообщил Порошенко.

После этого пятый лидер Украины добавил, что оккупанты России должны будут ответить за каждое злодеяние. Кроме того, политик подметил, что ежедневно каждый украинец по мере своих сил приближает общую Победу.

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