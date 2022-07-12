ВСУ нанесли мощный удар по Новой Каховке: таких видео еще не было

Очередные успешные действия украинских военных.

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Украинские военные продолжают успешно ликвидировать склады с боеприпасами противника. На этот раз успешный удар был Новой Каховке.

Вчера вечером, видео взрывов в этом городе разлетелось по всем социальным сетям. Таких видео с начала войны было мало, взрывы были очень большими, пишет УРА-Информ.

Различные источники сообщают о том, что сообщают, что на момент удара на базе орков в Новой Каховке находился большой автопарк техники протиника в т.ч. много бензовозов, не менее 50 единиц.

Помимо этого, визуально подтверждено наличие более 200 ракет для РСЗО “Смерч”. Помимо этого, на складах замечено множество других ящиков.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович написал следующее: “Более сорока бензовозов. Было. Все-таки мы воюем с долбоебами”.

Ранее мы сообщали, что россияне убили целую группу жителей ОРДО.