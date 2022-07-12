В армии РФ начались серьезные проблемы: СМИ рассказали, кто уже отказывается воевать в Украине

На 138-й день войны, когда блицкриг и другие «молниеносные» операции русской армии провалились, российские войска начали отказываться принимать участие в боевых действиях в Украине.

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Об этой информации сообщила глава фонда «Свободная Бурятия» по имени Александра Гармажапова во время программы Freedom, передает «УРА-Информ».

В самом начале интервью было отмечено, что после первой волны нападения, русские оккупанты в Украина смогли лицезреть цивилизацию: асфальтированные дороги в селах, санузлы в домах, рабочий инвентарь и фонари.

При этом стороны согласились, что и буряты, и многие другие возвращаются домой “грузом 200” или по списку пропавших без вести. Что примечательно, буряты уже пишут протоколы о расторжении контракта. Первые 150 человек, отказавшихся воевать, уже вернулись на родину – в Бурятию.

«Речь идет о солдатах, которые расторгнули контракты с Минобороны России. Дорога домой заняла много времени. Недавно были звонки от женщин из Бурятска с просьбой заменить их мужей другими солдатами». И привезти их из Украины», – сказала Гармажапова.

Она призналась, что жены военных выражали свои ультиматумы весьма деликатно из-за российской цензуры. Гармажапова сказала, что они должны были выбирать корректно выражения и термины, так как в России неправильные кавычки вокруг слова «спецоперации» могли привести к тому, что их посадят в тюрьму.

«Всего через нас прошло 500 человек из Бурятии, которые отказались воевать в Украине», — сказал глава фонда «Свободная Бурятия».

Напомним, это еще не все – полковник Украины предупредил, что ждет оккупантов РФ помимо уже сегодняшних смертей.