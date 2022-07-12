Количество погибших от обстрела по Часов Яре перевалило за 30

Уже было найдено тела 33 жертв.

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Количество погибших от ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Часов Яре, Донецкой области, снова увеличилось. На данный момент было найдено 33 тела.

Так вчера вечером, 11 июля, Министерство внутренних дел Украины сообщило о том, что под завалами пятиэтажного здания было обнаружено тело погибшего ребенка, пишет УРА-Информ.

“По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г. р.)”, – сказано в сообщении.

В общей сложности с начала работ на месте попадания ракеты обнаружены тела 33 погибших, спасены из-под завалов 9 человек. При этом работы все еще продолжаются.

Напомним, что оккупанты вечером 9 июля из “Ураганов” обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку.

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