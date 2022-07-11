В Крыму начали распространять листовки с особым призывом к ВС РФ: СМИ показали, как предупредили россиян

Стало известно, что на территории оккупированной АР Крым все еще есть те, кто намерен воевать за Украину. Эти люди начали расклеивать специальные объявления, чтобы оккупанты понимали, в каком положении они находятся.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«В оккупированном Крыму набирает сил сопротивление оккупации. В Севастополе были замечены распространения листовок, которые предназначены для оккупантов из ВС РФ. Они предупреждают россиян о том, что город выступает против войны. Более того, местные партизанские отряды знают место жительства каждого оккупанта», – сказано в сообщении.

Далее Вооруженные силы Украины добавили, что враг ответит за все содеянное в Буче, Ирпене, Мариуполе и ряде других городов. Таким образом, партизаны демонстрируют, что уже готовы воевать с врагом на Крымском полуострове.

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