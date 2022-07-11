Россияне убили целую группу жителей ОРДО: перехваченный СБУ разговор раскрыл трагичный случай

Русская армия решила по-своему решить проблему отряда, который состоял из представителей так называемого «Народного ополчения ДНР». По факту, оккупанты попросту расстреляли людей, отказавшихся выполнять преступные приказы.

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Об этой информации сообщили в официальном источнике Службы безопасности Украины, передает «УРА-Информ».

«Парни стояли где-то под Бердянском. Мне тоже не заплатили. Насколько я знаю, они простаивались на позициях. А потом их где-то на передок бросили. Они пошли назад. Русские выгнали их…Попросту расфигачили. Вот такая армия», – говорит один из оккупантов.

Известно, что подразделение, о котором он говорит, — это 2-й батальон 1-го корпуса «Народного ополчения ДНР», который воюет в составе российской армии.

Что примечательно, российские оккупанты пытались скрыть этот инцидент. Однако мобилизованные подразделения ОРДЛО уже знают об этом инциденте. Эксперты СБУ не исключают, что другие жители Донбасса тоже будут использоваться в качестве «пушечного мяса».

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