В Японии произошло покушение на бывшего премьер-министра (ВИДЕО)

Состояние здоровья политика пока неизвестно.

Время чтения: 45 Секунд

В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стреляли во время выступления. Политик пережил нападение, но в каком он состоянии, точно неизвестно. Его реанимировали вскоре после нападения.

Нападение произошло, когда Синдзо Абэ выступал в рамках предвыборной кампании в городе Нара, расположенном в 20 км от Киото. Службы задержали 42-летнего мужчину, стрелявшего в политика. О его мотивах пока не сообщается, пишет УРА-Информ.

Reuters сообщает, что в главу правительства Токио в 2006-2007 и 2012-2020 годах стреляли сзади. Пули попали ему в шею и левую часть груди. Очевидцы нападения говорят о двух выстрелах и клубах белого дыма. Вскоре после стрельбы 67-летний Абэ потерял сознание.

Как установили агентство Kyodo и общественное японское телевидение NHK, у политика была диагностирована остановка сердца, из-за чего он был реанимирован. По дороге в больницу он «не подавал признаков жизни».

NHK также опубликовала первое видео нападения на бывшего премьер-министра.

Nieuwe beelden aanslag Shinzo Abe. pic.twitter.com/ygmSqWDZ5j — Rick de Ruiter (@RickdeRuiter) July 8, 2022