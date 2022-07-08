Происшествия

В Японии произошло покушение на бывшего премьер-министра (ВИДЕО)

Состояние здоровья политика пока неизвестно.

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В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стреляли во время выступления. Политик пережил нападение, но в каком он состоянии, точно неизвестно. Его реанимировали вскоре после нападения.

Нападение произошло, когда Синдзо Абэ выступал в рамках предвыборной кампании в городе Нара, расположенном в 20 км от Киото. Службы задержали 42-летнего мужчину, стрелявшего в политика. О его мотивах пока не сообщается, пишет УРА-Информ.

Reuters сообщает, что в главу правительства Токио в 2006-2007 и 2012-2020 годах стреляли сзади. Пули попали ему в шею и левую часть груди. Очевидцы нападения говорят о двух выстрелах и клубах белого дыма. Вскоре после стрельбы 67-летний Абэ потерял сознание.

Как установили агентство Kyodo и общественное японское телевидение NHK, у политика была диагностирована остановка сердца, из-за чего он был реанимирован. По дороге в больницу он «не подавал признаков жизни».

NHK также опубликовала первое видео нападения на бывшего премьер-министра.

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