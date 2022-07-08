В оккупированном Шахтерске взрывы: скорее всего, горит еще один склад боеприпасов (ВИДЕО)

Похоже, что это еще один успешный день для ВСУ.

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Сегодня ночью, восьмого июля, в оккупированном Шахтерске в Донецкой области были взрывы. По видео и том как все горит можно предположить, что был уничтожен еще один военный склад противника.

Местные жители отмечают, что взрывы начались около 02:30 за чертой города, столб дыма поднялся на несколько метров. В городе работали сирены, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные телеграм каналы.

На данный момент точной информации нет, но по заявлениям пропагандистов город был обстрелян ВСУ. В последнее время украинские военные точно обстреливают склады противника. В тоже время оккупанты также выпускают снаряды по оккупированным городам, чтобы показать картинку о том, что якобы ВСУ стреляют по мирным людям.

Ранее мы сообщали, что в РФ ожидаются большие пертурбации на местах.