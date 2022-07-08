Происшествия

Убийца Джорджа Флойда получил дополнительный срок в 21 год тюрьмы

Ранее Шовен был приговорен к 22,5 годам лишения свободы за убийство человека

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Федеральный суд св. Пол в Миннесоте в четверг приговорил Дерека Шовина, бывшего полицейского, убившего Джорджа Флойда в мае 2020 года, к 21 году тюрьмы за нарушение гражданских прав Флойда, сообщает AP. Ранее Шовен был приговорен к 22,5 годам лишения свободы за убийство человека.

Приговор, объявленный в четверг, является результатом мирового соглашения, в котором Шовен признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в том, что, стоя коленом на шее Флойда более девяти минут, он нарушил свои законы против «необоснованного задержания», пишет УРА-Информ.

Инцидент, приведший к гибели темнокожего задержанного, вызвал волну бурных протестов по всей стране. Прокуратура требовала 25 лет лишения свободы.

Бывший полицейский был осужден в прошлом году судом штата Миннеаполис за убийство Флойда на 22,5 года лишения свободы. Федеральный приговор будет действовать параллельно с приговором, вынесенным судом штата. Однако, по данным агентства АР, это означает, что в итоге мужчина может дольше находиться в тюрьме из-за иных правил подачи заявления на досрочное освобождение.

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