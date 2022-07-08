Происшествия

Россияне продолжают обстреливать свои позиции: новый случай

Россияне поразили свои позиции в Запорожской области.

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Российская армия весьма часто поражает свои же позиции в войне с Украиной. Новый случай произошел на границе Донецкой и Запорожской областей.

Запорожская областная военная администрация сообщила о том, что российские РСЗО обстреляли позиции своих войск, в результате чего один оккупант погиб и еще двое получили ранения, пишет УРА-Информ.

“Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате “прицельного” огня один оккупант погиб, двое получили ранения” – заявила военная администрация.

Кроме того, военная администрация подтвердила уничтожение боеприпасов противника в Запорожской области.

Ранее мы сообщали, что боец ВСУ и активист Карась рассказал, когда освободят Херсон.

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