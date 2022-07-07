В Днепре начальник военного склада перепродавал продукты: СМИ раскрыли, какое наказание его ждет

На территории Днепропетровской области нашелся человек, который решил нажиться на войне. Он перепродавал продукты питания, которые были приготовлены для защитников на передовых позициях. Однако мужчина не смог уйти от справедливого наказания.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«В июне этот человек продал своему знакомому предпринимателю продуктовых единиц почти на 1,2 миллиона гривен. Однако полноценно сделка не была завершена. Преступником был лишь получен задаток в размере 2200 долларов. Затем его нашли с поличным», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что всю продукцию изъяли и снова передали для нужд ВСУ. В свою очередь, наказание для мужчины выбрали соответствующее – 12 лет тюрьмы. Однако до решения суда он находится в следственном изоляторе. Что примечательно, администраторы столь масштабного канала назвали вышеупомянутую личность крысой.

Напомним, власти обратились к киевлянам с важным заявлением: ГСЧС сказали, куда необходимо звонить.