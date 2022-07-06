Войска «Л/ДНР» выходят из Луганской области: Пушилин сказал, куда их пошлют

Главарь сепаратистов из ОРДО Денис Пушилин сообщил о том, что «войска» так называемой «ЛНР» выходят из Луганской области. Их собираются перебрасывать в более актуальное, военное направление.

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Об этой информации сообщили в сепаратистских источниках, передает «УРА-Информ».

«Пушилин заявил, что войска ДНР, а также ЛНР перебрасываются из Луганской области в направление Донецка», – процитировали источники Пушилина.

Вероятно, вышеупомянутое связано с тем, что почти вся Луганская область оказалась захваченной Российской Федерацией, чего не скажешь о ее южном соседе. ВСУ все еще успешно держат оборону против гибридной армии Российской Федерации.

Однако часто всплывают сообщения о том, что воинам не хватает вооружения, поскольку Кремль фактически перебросил ключевые ударные группировки именно на Донбасс. Таким образом, пока неизвестно, как ситуация развернется около границ ОРДО. Впрочем, наши бойцы не сдаются и готовы до конца защищать родную землю от оккупантов.

Напомним, около Крымского моста начали выстраивать серьезную оборону: источник намекнул, к чему готовится РФ.