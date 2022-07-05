Происшествия

Около Крымского моста начали выстраивать серьезную оборону: источник намекнул, к чему готовится РФ

Стало известно, что Российская Федерация всерьез опасается подрывов и провокаций около того строения, через которое Минобороны РФ милитаризировало АР Крым. Выяснилось, что уже сейчас оккупанты выстраивают там противоракетную оборону.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Орки начали усиливать противоракетную оборону Крымского моста. Проезжающие заметили пирамидальную технику для перехвата ракет в районе острова Тузла. Объекты находятся в 50-100 метрах от самого моста. Подобные конструкции используют для обмана главных радиолокационных самонаводящихся ракет с целью отведения удара от настоящей цели в ошибочную», – сказано в сообщении.

К сожалению, неясно, в связи с чем Кремль решил так осторожничать. Ведь известно, что в Украине уже давно звучали угрозы уничтожить Крымский мост. Возможно, вышеупомянутая информация говорит в пользу того, что скоро злополучная постройка будет уничтожена.

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