ВСУ вышли из Лисичанска с сильным обещанием людям: военные сказали, чего ждать всей стране

К сожалению, стало известно, что бойцы армии Украины были вынуждены покинуть важный населенный пункт на территории Луганской области. Тем не менее, украинской общественности был передан важный месседж от военных.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».
«После тяжелых боев за Лисичанск ВСУ были вынуждены отойти от занятых позиций, а также рубежей. Армия оккупанта имеет большее преимущество в артиллерии, авиации, а также реактивных системах залпового огня. Если бы не был произвден отход, то мы бы имели фатальные последствия», – сказано в начале сообщения.
Несмотря, на, казалось бы, весьма печальный посыл для украинского общества, ВСУ не сдались. Они предупредили, что еще вернутся в город и отобьют его от российских оккупантов, принеся тем самым победу. Источник так же добавил, что ВСУ героически исполняют свой военный и гражданские долги.
Напомним, РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины: источник сообщил, в чем он заключается.
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