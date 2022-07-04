ВСУ вышли из Лисичанска с сильным обещанием людям: военные сказали, чего ждать всей стране

К сожалению, стало известно, что бойцы армии Украины были вынуждены покинуть важный населенный пункт на территории Луганской области. Тем не менее, украинской общественности был передан важный месседж от военных.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«После тяжелых боев за Лисичанск ВСУ были вынуждены отойти от занятых позиций, а также рубежей. Армия оккупанта имеет большее преимущество в артиллерии, авиации, а также реактивных системах залпового огня. Если бы не был произвден отход, то мы бы имели фатальные последствия», – сказано в начале сообщения.

Несмотря, на, казалось бы, весьма печальный посыл для украинского общества, ВСУ не сдались. Они предупредили, что еще вернутся в город и отобьют его от российских оккупантов, принеся тем самым победу. Источник так же добавил, что ВСУ героически исполняют свой военный и гражданские долги.

Напомним, РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины: источник сообщил, в чем он заключается.