Происшествия

Удачная ночь: ВСУ нанесли массовые удары по военным складам оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать военные склады противника.

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Ночь четвертого июня снова стала успешной для украинских военных. Они в очередной раз сумели успешно нанести удары по военным складам противника.

Так сразу три взрыва было зафиксировано на оккупированной территории Донецкой области. Местные телеграм каналы сообщают о взрывах в Снежном, Торезе и Харцызске, пишет УРА-Информ.

Сообщается о том, что в Снежном взрывы и пожар начались на территории завода “Снежнянскхиммаш”. Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара.

Аналогичная ситуация произошла и в Торецке с Харцызском. Там местные жители взрывы и виднелись серьезные пожары. 

При этом по состоянию на утро четвертого июня склад в Снежном продолжает гореть.

Ранее в США назвали печальный прогноз по войне Украине.

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