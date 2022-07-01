Россияне снова обстреляли многоэтажку: количество жертв перевалило за десять

Оккупанты выпустили две ракеты по Белгород-Днепровскому району.

Время чтения: 41 Секунд

Сегодня ночью, уже первого июля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. На этот раз две ракеты попали по Белгород-Днепровскому району.

Одна ракета попала в 9-этажное жилое здание, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей и сообщается о большом количестве погибших и раненых, пишет УРА-Информ.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром сообщила, что по состоянию на 06:00 известно о 14 погибших в результате попадания ракеты в многоэтажку, еще 30 человек пострадали, среди них и трое детей.

Также сообщается о погибших в результате попадания ракеты в базу отдыха. Погибли 3 человека, из них 1 ребенок, еще 1 человек пострадал. От попадания частично разрушилось трехэтажное и четырехэтажное здание. Работы на данный момент продолжаются.

Ранее мы сообщали, что Одесская область полностью освобождена от оккупантов.