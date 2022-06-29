В Курске сильные взрывы: власти заявляют о сбитом беспилотнике, но никто в это не верит (ВИДЕО)

Очередные “хлопки” в России, местные жители в панике.

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В Курсе, Россия, который находится в более, чем 100 километрах от украинского кордона вчера вечером прогремело два сильных взрыва. Местные жители слышали их из разных уголков города.

После этого в социальных сетях начали распространять видео с большим черным слоем дыма. После этого эпизода в небе были слышны самолеты, пишет УРА-Информ.

Спустя некоторые время местные власти заявили, что якобы был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

“Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет”, — заявил он.

Однако столб дыма, который образовался после взрывов, был настолько большой, что даже многие местные жители не поверили в том, что это был сбит беспилотник. Некоторые из них предполагают, что все-таки был взрыв, но местные власти скрывают информацию, чтобы никто не паниковал.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам, стало известно, где это случилось и в каком направлении.