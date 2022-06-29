Николаев снова обстреляли ракетами: есть жертвы

Российская армия продолжает наносить ракетные удары по мирным жителям.

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Утро 29 июня в Николаеве снова было неспокойным. Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу.

По данным местных властей ракета попала в одну из местных многоэтажек. Эту информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич, пишет УРА-Информ.

На месте идет поисково-спасательная работа. Работают ГСЧС-ники, медики и коммунальщики. На данный момент известно о 3 раненных, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ДСНС.

Эту информацию также подтвердил и глава ОВА Виталий Ким на своей странице в телеграм канале.

По предварительным данным, ракеты были выпущены из временно-оккупированного Херсона. Именно на Херсонском направлении, по данным Генштаба ВСУ, военные РФ дополнительно развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ, чтобы контролировать небо.

Ранее мы сообщали, что российская армия хочет окружить украинских военных в Лисичанске.