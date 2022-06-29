Легион «Свобода России» уже близко к границам РФ: стало известно, какие россияне воюют за Украину

Стало известно, что есть не только российские оккупанты, которые воюют, выполняя преступные приказы кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что определенное количество граждан РФ приехали воевать в Украину против режима своей страны, и у них уже есть некоторые успехи.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легион Свобода России», передает «УРА-Информ».

«Наше подразделение уже около границы. Мы рядом. Наше дело правое! Путин будет уничтожен! Победа будет за нами!», – написали воины на передовой, отметив в конце букву «L» в противовес печально известным «Z», а также «V».

Известно, что легион воюет в одном из направлений на Донбассе. Не так давно у них было видео из-под Лисичанска, где они перехватили нескольких военных Российской Федерации, а также танк оккупантов.

Что примечательно, бойцы легиона предупредили, что они скоро не только выйдут на границу, но и вернутся к себе домой с победным знаменем.

«За Россию! За свободу!», – написали в конце воины, предоставив видеоролик, где они сражаются против своих же соотечественников, пришедших на украинскую землю убивать мирных людей.

Напомним, Медведев снова угрожает: на этот раз третьей мировой.