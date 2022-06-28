ВСУ мощно ударили по оккупантам: стало известно, где это случилось и в каком направлении

Украинские силы минувшей ночью нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, уничтожив российскую технику там. Украинские эксперты раскрыли детали успешной операции.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В ночь на 27 июня украинские силы нанесли серию из более чем 10 ракетно-бомбовых ударов по Змейному, уничтожив российскую технику на острове в 100 км от Одессы. Об этом сообщили информационные агентства, опубликовавшие сообщение о рабочей группе «Юг».

Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра Сил безопасности и обороны «ОК» Юг, сообщила журналистам, что украинские вооруженные силы проведут после нападения дополнительные расследования для установления масштабов ущерба и потерь, понесенных российскими военными.

По уже подтвержденным данным, украинские вооруженные силы массированной атакой уничтожили российский ЗРК «Панцир-С1». Украинской стороне удалось зафиксировать процесс атаки на видео с беспилотником — видео опубликовал украинский Telegram 365.

«Военная операция направлена ​​на полное освобождение острова от оккупантов», — говорится в сообщении OK South в Facebook.

“На острове Змеиный проходит огненная церемония. Салют ВСУ, видео ОК “Юг”!” – прокомментировал видео Александр Коваленко, военный эксперт, обозреватель военной политики Группы информационного сопротивления.

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