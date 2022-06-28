Происшествия

ВСУ мощно ударили по оккупантам: стало известно, где это случилось и в каком направлении

Украинские силы минувшей ночью нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, уничтожив российскую технику там. Украинские эксперты раскрыли детали успешной операции.

Время чтения: 48 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В ночь на 27 июня украинские силы нанесли серию из более чем 10 ракетно-бомбовых ударов по Змейному, уничтожив российскую технику на острове в 100 км от Одессы. Об этом сообщили информационные агентства, опубликовавшие сообщение о рабочей группе «Юг».

Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра Сил безопасности и обороны «ОК» Юг, сообщила журналистам, что украинские вооруженные силы проведут после нападения дополнительные расследования для установления масштабов ущерба и потерь, понесенных российскими военными.

По уже подтвержденным данным, украинские вооруженные силы массированной атакой уничтожили российский ЗРК «Панцир-С1». Украинской стороне удалось зафиксировать процесс атаки на видео с беспилотником — видео опубликовал украинский Telegram 365.

«Военная операция направлена ​​на полное освобождение острова от оккупантов», — говорится в сообщении OK South в Facebook.

“На острове Змеиный проходит огненная церемония. Салют ВСУ, видео ОК “Юг”!” – прокомментировал видео Александр Коваленко, военный эксперт, обозреватель военной политики Группы информационного сопротивления.

Напомним, стало известно, на что Притула потратит деньги, которые собрали на Байрактары.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге: абсурдное заявление российского министерства

Министерство обороны России выступило с заявлением после трагического инцидента

Стало известно о роковой ошибке, которую допустило руководство ТРЦ в Кременчуге

Появляется все больше вопросов по поводу торгового центра, который был атакован ракетами вчера в Кременчуге.

Стало известно, сколько детей пострадало из-за ракетного удара в Кременчуге: СМИ назвали цифру

Эксперты провели расследование после печально известных взрывов на территории Полтавской области. Выяснилось, что в Кременчуге при обстреле ТРЦ среди пострадавших оказались дети, которые, как известно, никакой угрозы для ВС РФ не несли.

В Кремле дали указание бить по мирным гражданам – жертв будет больше

Случай в Кременчуге далеко не последний.

Количество жертв обстрела ТРЦ в Кременчуге уже почти 20: и это еще не конец

Спасатели продолжают работать на месте ракетного удара

ВСУ нанесли удары по складам противника на оккупированной территории (ВИДЕО)

При этом удары наносились далеко за линией фронта.