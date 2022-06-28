Происшествия

Стало известно, сколько детей пострадало из-за ракетного удара в Кременчуге: СМИ назвали цифру

Эксперты провели расследование после печально известных взрывов на территории Полтавской области. Выяснилось, что в Кременчуге при обстреле ТРЦ среди пострадавших оказались дети, которые, как известно, никакой угрозы для ВС РФ не несли.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«В данный момент были госпитализированы 21 человек. Шесть из них оказались в тяжелом состоянии. 29 людей получили амбулаторную помощь. В частности, медики помогли и двум детям, которые тоже пострадали из-за действий России», – сказано в сообщении.

К сожалению, не раскрываются подробности о травмах детей. Кроме того, то же самое касается их психологического состояния, поскольку мирные люди после обстрелов ракетами вблизи могут испытывать определенный шок.

К счастью, немало людей успели спастись во время опасности в ТРЦ. Многие успели выбежать, прежде, чем в самом здании начались завалы. На этом фоне даже неизвестно, будет ли кто-то восстанавливать данный инфраструктурный объект или нет.

Как сообщалось ранее, Путин отдал приказ армии о контрнаступлении: инсайдер рассказал о возмутительных планах Кремля.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ мощно ударили по оккупантам: стало известно, где это случилось и в каком направлении

Украинские силы минувшей ночью нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, уничтожив российскую технику там. Украинские эксперты раскрыли детали успешной операции.

Ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге: абсурдное заявление российского министерства

Министерство обороны России выступило с заявлением после трагического инцидента

Стало известно о роковой ошибке, которую допустило руководство ТРЦ в Кременчуге

Появляется все больше вопросов по поводу торгового центра, который был атакован ракетами вчера в Кременчуге.

В Кремле дали указание бить по мирным гражданам – жертв будет больше

Случай в Кременчуге далеко не последний.

Количество жертв обстрела ТРЦ в Кременчуге уже почти 20: и это еще не конец

Спасатели продолжают работать на месте ракетного удара

ВСУ нанесли удары по складам противника на оккупированной территории (ВИДЕО)

При этом удары наносились далеко за линией фронта.