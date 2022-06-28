Стало известно, сколько детей пострадало из-за ракетного удара в Кременчуге: СМИ назвали цифру

Эксперты провели расследование после печально известных взрывов на территории Полтавской области. Выяснилось, что в Кременчуге при обстреле ТРЦ среди пострадавших оказались дети, которые, как известно, никакой угрозы для ВС РФ не несли.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«В данный момент были госпитализированы 21 человек. Шесть из них оказались в тяжелом состоянии. 29 людей получили амбулаторную помощь. В частности, медики помогли и двум детям, которые тоже пострадали из-за действий России», – сказано в сообщении.

К сожалению, не раскрываются подробности о травмах детей. Кроме того, то же самое касается их психологического состояния, поскольку мирные люди после обстрелов ракетами вблизи могут испытывать определенный шок.

К счастью, немало людей успели спастись во время опасности в ТРЦ. Многие успели выбежать, прежде, чем в самом здании начались завалы. На этом фоне даже неизвестно, будет ли кто-то восстанавливать данный инфраструктурный объект или нет.

Как сообщалось ранее, Путин отдал приказ армии о контрнаступлении: инсайдер рассказал о возмутительных планах Кремля.