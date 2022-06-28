Происшествия

Стало известно о роковой ошибке, которую допустило руководство ТРЦ в Кременчуге

Появляется все больше вопросов по поводу торгового центра, который был атакован ракетами вчера в Кременчуге.

Время чтения: 44 Секунд

Появляются все новые и новые подробности по поводу торгового центра в Кременчуге, в который вчера, 27 июня, попала российская ракета. Стало известно о роковой ошибке со стороны руководства ТРЦ.

Еще вчера многие в социальных сетях спрашивали, почему во время воздушной тревоги этот центр был открыт и работал. Сегодня же появились ответы на эти вопросы, пишет УРА-Информ.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбуке сообщил, что руководство заведения приняло решение работать даже во время воздушной тревоги. При этом такое решение было принято всего несколько дней назад.

Оказывается, что в чате ТРЦ администраторы сообщили, что с 23 июня не будут закрывать заведение во время воздушной тревоги. Спустя 5 дней туда прилетела ракета. Для расследования этих и других фактов в город приехала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Наверняка, если бы ТРЦ был закрыт, количество жертв можно было, как минимум уменьшить. На данный момент известно о 18 погибших.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ мощно ударили по оккупантам: стало известно, где это случилось и в каком направлении

Украинские силы минувшей ночью нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, уничтожив российскую технику там. Украинские эксперты раскрыли детали успешной операции.

Ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге: абсурдное заявление российского министерства

Министерство обороны России выступило с заявлением после трагического инцидента

Стало известно, сколько детей пострадало из-за ракетного удара в Кременчуге: СМИ назвали цифру

Эксперты провели расследование после печально известных взрывов на территории Полтавской области. Выяснилось, что в Кременчуге при обстреле ТРЦ среди пострадавших оказались дети, которые, как известно, никакой угрозы для ВС РФ не несли.

В Кремле дали указание бить по мирным гражданам – жертв будет больше

Случай в Кременчуге далеко не последний.

Количество жертв обстрела ТРЦ в Кременчуге уже почти 20: и это еще не конец

Спасатели продолжают работать на месте ракетного удара

ВСУ нанесли удары по складам противника на оккупированной территории (ВИДЕО)

При этом удары наносились далеко за линией фронта.