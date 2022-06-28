Стало известно о роковой ошибке, которую допустило руководство ТРЦ в Кременчуге

Появляется все больше вопросов по поводу торгового центра, который был атакован ракетами вчера в Кременчуге.

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Появляются все новые и новые подробности по поводу торгового центра в Кременчуге, в который вчера, 27 июня, попала российская ракета. Стало известно о роковой ошибке со стороны руководства ТРЦ.

Еще вчера многие в социальных сетях спрашивали, почему во время воздушной тревоги этот центр был открыт и работал. Сегодня же появились ответы на эти вопросы, пишет УРА-Информ.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбуке сообщил, что руководство заведения приняло решение работать даже во время воздушной тревоги. При этом такое решение было принято всего несколько дней назад.

Оказывается, что в чате ТРЦ администраторы сообщили, что с 23 июня не будут закрывать заведение во время воздушной тревоги. Спустя 5 дней туда прилетела ракета. Для расследования этих и других фактов в город приехала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Наверняка, если бы ТРЦ был закрыт, количество жертв можно было, как минимум уменьшить. На данный момент известно о 18 погибших.