Ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге: абсурдное заявление российского министерства

Министерство обороны России выступило с заявлением после трагического инцидента

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Число погибших в результате российского ракетного обстрела во вторник торгового центра “Амстор” в городе Кременчуге возросло до 18 человек. Министерство обороны России выступило с заявлением после трагического инцидента, и его заявление, мягко говоря, абсурдное.

По словам секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, российские военные выпустили две ракеты по Кременчугу в понедельник, 27 июня. Одна из них попала в торговый центр, другая влетел в сторону городского стадиона. Командование ВВС Украины сообщило, что в здание попали ракеты Ч-22, выпущенные с бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты вылетели из аэропорта Зайковка в Калужской области России, а ракеты были выпущены в Курской области, пишет УРА-Информ.

Спустя сутки после трагического события в Кременчуге Минобороны России решило сделать свое заявление. То, что сообщили россияне, по меньшей мере абсурдно. Российское министерство заявило, что причиной пожара в кременчугском торговом центре стала «детонация складированных боеприпасов для западного оружия». При этом там добавили, что якобы и вовсе не работает и был пустым.

Ранее стало известно о роковой ошибке, которую допустило руководство ТРЦ в Кременчуге.