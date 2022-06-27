ВСУ нанесли удары по складам противника на оккупированной территории (ВИДЕО)

При этом удары наносились далеко за линией фронта.

Время чтения: 38 Секунд

Украинские военные нанесли очередные удары по складам противника на оккупированных территориях. Так на этот раз взрывы били зафиксированы в Зимогорье, Луганская область.

Отмечается, что по состоянию на данный момент склады боеприпасов все еще горят. Отметим, что взрыв произошел в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта. Зимогорье – город районного значения в Славяносербском районе, пишет УРА-Информ.

В социальных сетях местных жителей настоящая паника: “Идет детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу (так коллаборанты называют оккупированный Луганск) наша закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очку…”.

Российские пропагандисты сообщают, что прилетела “Точка-У”. Украинская сторона никак пока не прокомментировала эти взрывы.

Ранее мы сообщали, что США поставят Украине систему противоракетной обороны, которая защищает Вашингтон.