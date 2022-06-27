Происшествия

ВСУ нанесли удары по складам противника на оккупированной территории (ВИДЕО)

При этом удары наносились далеко за линией фронта.

Время чтения: 38 Секунд

Украинские военные нанесли очередные удары по складам противника на оккупированных территориях. Так на этот раз взрывы били зафиксированы в Зимогорье, Луганская область.

Отмечается, что по состоянию на данный момент склады боеприпасов все еще горят. Отметим, что взрыв произошел в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта. Зимогорье – город районного значения в Славяносербском районе, пишет УРА-Информ.

В социальных сетях местных жителей настоящая паника: “Идет детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу (так коллаборанты называют оккупированный Луганск) наша закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очку…”.

Российские пропагандисты сообщают, что прилетела “Точка-У”. Украинская сторона никак пока не прокомментировала эти взрывы.

Ранее мы сообщали, что США поставят Украине систему противоракетной обороны, которая защищает Вашингтон.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Бизнес на крови: рссияне похищают людей в Энергодаре ради выкупа

Если раньше оккупанты похищали только мужчин, то теперь – и женщин

Береза показал, сколько людей в Минске вышло на поддержку РФ: «говорящее» фото

Российская Федерация решила устроить очередное шоу на территории Республики Беларусь. Оказалось, что Кремль агитировал белорусов выходить на акцию в поддержку России. Однако желающих оказалось настолько мало, что на это обратили внимание даже в Украине.

Крушение военного самолета в РФ: разбился возле домов

Погибло минимум два человека

Партизаны Украины в Крыму передали особый «привет» Путину: в сети показали, что начали видеть люди на улицах

Стало известно о том, что на оккупированной территории южного полуострова Украинского государства активизировались подпольные отряды ВСУ. Они начали расклеивать соответствующие плакаты, чтобы армия РФ знала, к чему готовиться, и с кем воюет.

Литва еще жестче обошлась с РФ после угроз Кремля: стало известно, что заблокировал Вильнюс

Литва ввела дополнительные ограничения для Российской Федерации. Что примечательно, это последовало несмотря на угрозы. Таким образом, движение в Калининградскую область было перекрыто окончательно.

Инсайд: в Херсонской области ликвидировали нардепа-коллаборанта Ковалева

На данный момент информация еще проверяется.