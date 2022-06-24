Крушение военного самолета в РФ: разбился возле домов

Погибло минимум два человека

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В Рязани (Россия) разбился транспортный самолет Ил-76. Катастрофа произошла во время захода на посадку. Три человека погибли, шестеро получили ранения. По сообщению российских СМИ самолет разбился возле жилых домов.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в пятницу при посадке в районе российского города Рязань, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Информацию подтвердили в Минобороны России, заявив, что у самолета отказал двигатель во время тренировочного полета.

“В 03:18 мск в управление по чрезвычайным ситуациям Рязанской области поступило сообщение о крушении самолета в городе Рязань. Повреждений на земле нет. Информация о пострадавших сейчас уточняется”, – сообщило Минобороны России.

По информации российских СМИ, на месте работают экстренные службы. Возник пожар, который быстро потушили.

«Из горящего самолета извлечены два трупа», — подтверждают спасатели. Три человека были переведены в Центральную клиническую больницу Рязанской области, один — в реанимационное отделение Городской клинической больницы в Рязани. Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

Самолет разбился в поле в непосредственной близости от нескольких домов.

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