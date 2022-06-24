Береза показал, сколько людей в Минске вышло на поддержку РФ: «говорящее» фото

Российская Федерация решила устроить очередное шоу на территории Республики Беларусь. Оказалось, что Кремль агитировал белорусов выходить на акцию в поддержку России. Однако желающих оказалось настолько мало, что на это обратили внимание даже в Украине.

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Данная информация представлена бывий нардепом Бориславом Березой в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В центре Минска на акцию в поддержку России вышли все те, кто хотел. Акция прям очень массовой получилась. Очень», – иронически написал Береза, выложив соответствующий снимок.

На фотографии видно только одного человека, который держит в руках флаг России. На его фоне так же виднеются несколько человек. Однако до сих пор неясно, являются ли они случайными прохожими или это участники акции.

Стоит отметить, что Российская Федерация не стесняется использовать Беларусь для своих корыстных целей. Так, например, еще 24 февраля со стороны Беларуси войска России двинулись на Киев. Более того, именно со стороны Беларуси велись обстрелы по всем северным регионам нашего государства.

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