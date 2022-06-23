Партизаны Украины в Крыму передали особый «привет» Путину: в сети показали, что начали видеть люди на улицах

Стало известно о том, что на оккупированной территории южного полуострова Украинского государства активизировались подпольные отряды ВСУ. Они начали расклеивать соответствующие плакаты, чтобы армия РФ знала, к чему готовиться, и с кем воюет.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Партизаны из оккупированного Крыма решили передать привет всем рашистам!», – сказано в сообщении.

На изображении виден так называемый Керченский мост, благодаря которому Российская Федерация перебрасывала вооружение на территорию Крыма, а затем и Украины. Именно оттуда был произведен захват Херсонской области и ключевого областного города региона.

Однако ВСУ не сдались. Известно, что не так давно силы Украины уничтожили нефтяные вышки РФ. Видимо, в сообщении намекают войска на то, что скоро не будет и того моста, по которому Кремль перебрасывал военные силы.

Напомним, в ГУР прокомментировали возможность нападения из Беларуси.