Происшествия

Ответка прилетела: в России горит нефтебаза (ВИДЕО)

В Ростовской области сообщают о взрыве на нефтебазе.

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После того, как Россия в очередной раз обстреляла украинские нефтебазы на этот раз подобное произошло на территории самой России. Российские СМИ пишут о взрыве в Ростовской области.В Ростовской области сообщают о взрыве на нефтебазе.

В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. При этом очевидцы сообщают, что перед началом пожара были слышны взрывы, пишет УРА-Информ.

На одном з видео видно момент атаки на НПЗ. Видно как летит беспилотник. На данный момент украинская сторона никак не прокомментировала инцидент.

Стоит отметить, что активист Сергей Стерненко сообщает, что этот НПЗ принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. По данным “Схем”, в 2014 году доли в заводе получили жены Медведчука и Козака. В апреле прошлого года семья кума Путина продала долю в НПЗ.

В тоже время на одном из видео видно обломки беспилотника. Очевидно, завод атаковал дрон-камикадзе.

Ранее мы сообщали, что Люксембург внезапно решил помочь Украине.

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