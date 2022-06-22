Ответка прилетела: в России горит нефтебаза (ВИДЕО)

В Ростовской области сообщают о взрыве на нефтебазе.

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После того, как Россия в очередной раз обстреляла украинские нефтебазы на этот раз подобное произошло на территории самой России. Российские СМИ пишут о взрыве в Ростовской области.В Ростовской области сообщают о взрыве на нефтебазе.

В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. При этом очевидцы сообщают, что перед началом пожара были слышны взрывы, пишет УРА-Информ.

На одном з видео видно момент атаки на НПЗ. Видно как летит беспилотник. На данный момент украинская сторона никак не прокомментировала инцидент.

W Nowoszachtyńsku, w obwodzie rostowskim spłonęła rafineria. Prawdopodobnie została zaatakowana przez drona.



pic.twitter.com/R7UfD559KK — RaportWojenny (@RaportWojenny) June 22, 2022

Стоит отметить, что активист Сергей Стерненко сообщает, что этот НПЗ принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. По данным “Схем”, в 2014 году доли в заводе получили жены Медведчука и Козака. В апреле прошлого года семья кума Путина продала долю в НПЗ.

В тоже время на одном из видео видно обломки беспилотника. Очевидно, завод атаковал дрон-камикадзе.

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