Происшествия

Литва еще жестче обошлась с РФ после угроз Кремля: стало известно, что заблокировал Вильнюс

Литва ввела дополнительные ограничения для Российской Федерации. Что примечательно, это последовало несмотря на угрозы. Таким образом, движение в Калининградскую область было перекрыто окончательно.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Несмотря на сильные угрозы со стороны России, Литва ужесточает ограничительные меры на транзит товаров в Калининградскую область. Сегодня было объявлено о введении запрета на перевозку грузов автомобильным транспортом. Российские СМИ активно распространяют информацию.

«Движение грузовых автомобилей, следующих через Литву, частично ограничено. Именно поэтому на сегодняшний день перевозить грузы можно только морским путем, сообщили в пресс-службе Калининградской области.

На границе с Литвой уже образовалась очередь из нескольких сотен грузовиков. По официальной информации, более 300 грузовиков ожидают одобрения. Время ожидания – более 32 часов. Известно, что 18 июня литовские власти ограничили железнодорожные перевозки в Калининградскую область и ввели запрет на перевозку большого количества подсанкционной продукции.

За этим последовал решительный ответ со стороны России. Ноту протеста направило Министерство иностранных дел. Глава службы безопасности РФ Патрушев заявил об угрозе национальным интересам и пригрозил «возмездием».

Напомним, Шольц: Путин опасается, что в России может распространиться искра демократии.

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