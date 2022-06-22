Происшествия

Инсайд: в Херсонской области ликвидировали нардепа-коллаборанта Ковалева

На данный момент информация еще проверяется.

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Интересная информация пришла из Херсонской области. Там сообщили о ликвидации еще одного коллаборанта.

Так бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Фейсбук написал о том, что появилась информация о том, что на Херсонщине якобы ликвидировали нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, пишет УРА-Информ.

“По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен оставшийся в Херсоне нардеп-изменник Ковалева и рассказывал, что «россия здесь навсегда». Ждем официальное подтверждение”, – написал Шевченко.

На данный момент ни в российских СМИ, но украинские источники ничего не пишут об этой информации. Власти также пока ничего не прокомментировали.

Пока точной информации по этому вопросу нет, но еще ранее некоторые телеграм каналы писали о том, что Ковалева могут ликвидировать.

Ранее мы сообщали, что в России горит нефтебаза.

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