Происшествия

До Херсона осталось 15 км: Арестович рассказал об успешном наступлении ВСУ на оккупантов

Один из ключевых представителей Офиса Президента Алексей Арестович сообщил ночью радостные вести. Речь идет о том, что Вооруженные силы Украины стали на шаг ближе к освобождению ключевого города юга нашего государства – Херсона.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Киселевка за нами. До Херсона 15 километров», – процитировал Арестовича источник, представив соответствующую карту.

На ней видно, как ВСУ с западной стороны провели успешное контрнаступление. Вооруженные силы РФ вынуждены были отойти от своих позиций, поскольку не справились с таким напором ВСУ. На этом фоне пока не сообщается, когда можно говорить о полноценном освобождении Херсона и целой области.

Недавно еще говорили о том, что ВСУ может скоро отбить и Новую Каховку. Однако до сих пор сообщений об успешных контроперациях в этом направлении нет.

Напомним, РФ может вернутся в Харьков: в ОПУ вывезти детей.

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