Происшествия

РФ начала угрожать войне Литве: представитель Кремля сделал возмутительное заявление

Возможно, агрессор в лице Российской Федерации не будет останавливаться на Украине в плане военных действий. Недавно временная поверенная в делах Литвы была В. Умбрасене вызвана в МИД РФ, где ей передали тревожное заявление.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал HKR, передает «УРА-Информ».

«РФ открыто угрожает войне Литве. Умбрасене сообщили, что в ближайшее время грузовой транзит в Калининград должен быть возобновлен. Представители Кремля сказали, что, если этого не будет сделано, то РФ оставит за собой право на действия касательно защиты собственных национальных интересов», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неясно, что в точности означает вышеупомянутое сообщение. Эксперты начали говорить о том, что в нем есть прямая угроза Литве, которую Кремль хочет прогнуть под себя. Другие же говорят об обычных дипломатических манипуляциях, чтобы вынудить властей Литвы пойти на уступки Кремлю. На этом фоне пока неясно, что решили в балтийской стране.

Напомним, у России новый план: что задумали оккупанты.

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