ВСУ готовятся освобождать новые земли Украины: источник ОП раскрыл, где будет нанесен удар по ВС РФ

Как известно, Вооруженные силы Украинского государства противостоят оккупантам уже больше 4-х месяцев. Потому постоянно возникает необходимость отбивать территории, где засели ВС РФ. К счастью, немало земель уже было освобождено и, более того, в скором времени нас ждет еще одна спецоперация.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента поведал, что ВСУ начали готовиться к операции по освобождению острова Змеиный. Использовать намерены РСЗО из Великобритании. По задумке Генерального штаба мы должны наносить ракетный, а также артиллерийский удар по острову. Он, В свою очередь, будет поддерживаться с воздуха байрактарами», – сказано в сообщении.

К сожалению, неизвестно, когда операция по освобождению острова будет начата. Эксперты пока не называли никаких дат. Однако на этом фоне многие люди интересуются информацией насчет Херсонской области – важного стратегического объекта. При этом до войны регион был известен своей хорошей экологией, органическими продуктами, а также курортами.

Напомним, разведка Украины передала «привет» Пескову: ВСУ опубликовали неожиданную схему РФ.