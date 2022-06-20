Происшествия

В Мариуполе начались массовые грабежи: мародеры торгуют награбленным на улицах

Люди с оружием отнимают у пенсионеров все полученное, однако «полиция днр» закрывает глаза

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В захваченном и почти полностью уничтоженном Мариуполе начались первые ограбления пенсионеров. Ведь они уже получили выплаты от «оккупационной власти». Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

Лица с оружием отнимают у стариков все полученное, однако местная «полиция» закрывает глаза на эти инциденты.

«Кроме ограблений на улицы уже открыто вышли мародеры с продажей украшений, награбленных по магазинам. Основные покупатели — россияне и российско-донецкая сволочь. Также здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения. „Крышует“ непосредственно господин Фтиц, возглавляющий Октябрьскую (Центральную) райадминистрацию оккупантов. Он согласовывает „патенты“, не без городской администрации», – рассказал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в первые недели полномасштабного вторжения россии в суверенную Украину предатели из ОРДЛО и РФ были настроены на быструю победу оккупантов, а сейчас испытывают огромное разочарование. 

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